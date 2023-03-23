Окупанти обстріляли прикордоння у Чернігівській області - ОК "Північ"

У середу ввечері російські окупанти вкотре обстріляли прикордонні території в Чернігівській області, повідомляє Оперативне Командування "Північ".

" З 18:20 до 19:50 зафіксовано 16 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в район н.п. Клюси. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - сказано у повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.