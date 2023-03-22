Події

21:11 22.03.2023

Окупанти обстріляли прикордонне с.Архипівка Чернігівської області

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Окупанти обстріляли прикордонне с.Архипівка Чернігівської області

Російські окупанти обстріляли в середу з мінометів район села Архипівка Новгород-Сіверського району Чернігівської області, повідомляють на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці.

"З 13:08 до 13:28 зафіксовано 8 приходів, імовірно з міномету 120 мм, у районі н.п. Архипівка. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться в повідомленні.

Архипівка за 3 км від кордону з РФ.

 

 

 

Теги: #обстріл #чернігівська_область

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