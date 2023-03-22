Події

20:10 22.03.2023

Зеленський: Ордер на арешт для російських убивць - найкраще, що може з ними статися

1 хв читати
Зеленський: Ордер на арешт для російських убивць - найкраще, що може з ними статися

Кожен російський убивця має розуміти: ордер на арешт - це найкраще, що може з ним статися, заявив у відеозверненні у середу президент України Володимир Зеленський.

"Сьогоднішні російські удари по Запоріжжю, нічна атака на Київщину... Усі удари Росії отримають і військову, і політичну та юридичну відповідь. Росія програє цю війну. Немає у світі суб'єкта, який не відчував би цього вже зараз. Усі це вже розуміють", - сказав він.

За словами Зеленського, який записував звернення під час поїздки, "на Донбасі, Харківщині, скрізь, куди прийшло російське зло, очевидно, що державу-терориста не можна зупинити нічим іншим, окрім одного, - нашої перемоги. І ми її забезпечимо - українську перемогу".

"Боляче дивитися на міста Донбасу, яким Росія принесла такі страшні муки та руїни. Постійна загроза обстрілу, постійна загроза життю", - сказав він.

Говорячи про Харків, він зазначив, що "Харків тримається. Місто живе, бореться".

Теги: #рф #зеленський #убивці

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:14 22.03.2023
Нехай наступний Рамадан розпочнеться у мирі на всій українській землі - Зеленський у перший день Рамадану

Нехай наступний Рамадан розпочнеться у мирі на всій українській землі - Зеленський у перший день Рамадану

14:56 22.03.2023
Зеленський провів нараду з питань соціально-економічної та безпекової ситуації в Донецькій області

Зеленський провів нараду з питань соціально-економічної та безпекової ситуації в Донецькій області

13:36 22.03.2023
Зеленський відвідав поранених військових у госпіталі на Донеччині та вручив їм нагороди

Зеленський відвідав поранених військових у госпіталі на Донеччині та вручив їм нагороди

13:26 22.03.2023
Це не повинно стати "просто звичайним днем" - Зеленський після влучання ракети в житловий будинок у Запоріжжі

Це не повинно стати "просто звичайним днем" - Зеленський після влучання ракети в житловий будинок у Запоріжжі

13:10 22.03.2023
Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на бахмутському напрямку

Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на бахмутському напрямку

10:13 22.03.2023
Успіх українських сил на землі, у небі та на морі наближає мир - Зеленський

Успіх українських сил на землі, у небі та на морі наближає мир - Зеленський

08:13 22.03.2023
Найближчими тижнями РФ може здійснити спробу ще одного весняного наступу, можливо, на інших напрямках, припускають у Білому домі

Найближчими тижнями РФ може здійснити спробу ще одного весняного наступу, можливо, на інших напрямках, припускають у Білому домі

23:34 21.03.2023
Донбас, Крим та південь України будуть звільнені так само, як і Київська, Чернігівська та Сумська області

Донбас, Крим та південь України будуть звільнені так само, як і Київська, Чернігівська та Сумська області

23:32 21.03.2023
Зеленський провів розмову із президентом Чилі Боричем

Зеленський провів розмову із президентом Чилі Боричем

19:28 21.03.2023
Підтвердження телефонної розмови з лідером Китаю поки що немає - Зеленський

Підтвердження телефонної розмови з лідером Китаю поки що немає - Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Ржищеві вже 8 жертв атаки безпілотниками, під завалами може бути 4 людини

Нехай наступний Рамадан розпочнеться у мирі на всій українській землі - Зеленський у перший день Рамадану

У Херсонській області скоротиться комендантська година

Зеленський передав меру Харкова почесний знак "Місто-герой України"

На південних і північних околицях Бахмута тривають запеклі бої, наступальний потенціал окупантів знижується

ОСТАННЄ

У Ржищеві вже 8 жертв атаки безпілотниками, під завалами може бути 4 людини

КС захистив гарантованість пенсії в розмірі, не нижчому за прожитковий мінімум після стягнення боргів

Зеленський у Харківській області вручив нагороди пораненим військовослужбовцям

Систему військово-лікарських комісій буде реформовано

У Херсонській області скоротиться комендантська година

Україна створить фонд трансформації вугільних регіонів

Зеленський передав меру Харкова почесний знак "Місто-герой України"

Українська авіація завдала ударів по 12 місцях скупчення окупантів за добу

Окупанти погрожують звільненнями і припиненнями виплат пенсій тим, хто відмовляється від отримання паспортів РФ

На південних і північних околицях Бахмута тривають запеклі бої, наступальний потенціал окупантів знижується

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА