Зеленський: Ордер на арешт для російських убивць - найкраще, що може з ними статися

Кожен російський убивця має розуміти: ордер на арешт - це найкраще, що може з ним статися, заявив у відеозверненні у середу президент України Володимир Зеленський.

"Сьогоднішні російські удари по Запоріжжю, нічна атака на Київщину... Усі удари Росії отримають і військову, і політичну та юридичну відповідь. Росія програє цю війну. Немає у світі суб'єкта, який не відчував би цього вже зараз. Усі це вже розуміють", - сказав він.

За словами Зеленського, який записував звернення під час поїздки, "на Донбасі, Харківщині, скрізь, куди прийшло російське зло, очевидно, що державу-терориста не можна зупинити нічим іншим, окрім одного, - нашої перемоги. І ми її забезпечимо - українську перемогу".

"Боляче дивитися на міста Донбасу, яким Росія принесла такі страшні муки та руїни. Постійна загроза обстрілу, постійна загроза життю", - сказав він.

Говорячи про Харків, він зазначив, що "Харків тримається. Місто живе, бореться".