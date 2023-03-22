Українська авіація завдала ударів по 12 місцях скупчення окупантів за добу

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала удару по зенітно-ракетному комплексу російських окупантів, а також 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Про це йдеться в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 середи, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці у середу.

Також повідомляється, що у населеному пункті Веселе на окупованій території Запорізької області у будівлі дитячого садка російські окупаційні війська облаштували військовий шпиталь.