Кличко зустрівся з мером Вільнюса: розповів про руйнування в Києві та подякував за надану допомогу

Міський голова Києва Віталій Кличко зустрівся з мером Вільнюса Ремігіусом Шимашюсом, який прибув із візитом до Києва.

Кличко розповів про руйнування і збитки, завдані ракетними обстрілами російських окупантів по об'єктах критичної інфраструктури та житлових будинках в українській столиці, а також подякував міській владі Вільнюса за надану Києву гуманітарну допомогу, повідомляє пресслужба мера.

"Сьогодні зустрівся з мером Вільнюса Ремігіусом Шімашюсом і делегацією литовської столиці, яка прибула з візитом до Києва. Розповів про ситуацію в столиці України, руйнування та збитки, завдані ракетними обстрілами російських варварів по об'єктах критичної інфраструктури та житлових будинках киян. Від початку широкомасштабної війни, з якою увірвалася в Україну Росія, Вільнюс активно підтримує Київ і Україну, допомагає нам. До речі, Київ і Вільнюс є містами-побратимами з червня 1991 року. І наша дружба і співпраця тільки зміцнюються", - зазначив Кличко.

Він подякував меру Вільнюса та представникам міської влади литовської столиці за допомогу в гуманітарній сфері - зокрема, за те, що Вільнюс із перших днів повномасштабної війни приймав і розміщував українських біженців.

"Цінуємо ми й те, що цієї дуже складної для України та столиці зими Вільнюс передав Києву 20 генераторів. А також газові плити з балонами, батарейки та пристрої для підзарядки, ліхтарики. Загалом Вільнюс доставив гуманітарної допомоги на 100 тис. євро. Ще 400 тис. євро місто-побратим перерахувало благодійними коштами. Ми вдячні за це і налаштовані на подальшу співпрацю з мерією Вільнюса, литовським бізнесом, громадськими організаціями в реалізації спільних проєктів. Зокрема, і в післявоєнній відбудові та розбудові Києва", - наголосив Кличко.

Литовські партнери зі свого боку запевнили, що й надалі допомагатимуть і підтримуватимуть Україну та Київ - політично, економічно та гуманітарно.