Кількість жертв атаки безпілотниками у Ржищеві зросла до семи - начальник облполіції

Кількість жертв нічної атаки ворожих дронів у Ржищеві Київської області зросла до семи осіб, ще дев'ять дістали поранень, повідомив начальник ГУ Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов.

"Сім загиблих, дев'ять травмованих унаслідок нічної атаки дронів по гуртожитках і навчальному закладу в одному з районів Київщини. Серед постраждалих одна дитина", - написав Нєбитов у своєму телеграм-каналі в середу.

За його словами, минулої ночі на лінію "102" надійшло понад 40 повідомлень від громадян про проліт повітряних об'єктів. Загалом у Київській області під час атаки окупантів силами безпеки і оборони було збито 12 безпілотників.