Події

15:36 22.03.2023

Шмигаль доручив профільним відомствам представити стратегію розвитку нових пунктів пропуску на західному кордоні

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Шмигаль доручив профільним відомствам представити стратегію розвитку нових пунктів пропуску на західному кордоні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив профільним відомствам затвердити комплекс заходів і представити стратегію розвитку нових пунктів пропуску на західному кордоні.

"Працюємо над розширенням пропускної здатності західного кордону. На нараді з Мінінфраструктури, Державним агентством відновлення та Державною митною службою обговорили наступні кроки для покращення логістики. Дав завдання митниці разом із Мінінфраструктури затвердити комплекс заходів і подати стратегію розбудови нових пунктів пропуску на західному кордоні. Розглядаємо також модернізацію вже наявних пунктів разом із під'їзними шляхами", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За словами прем'єра, такі рішення сприятимуть не тільки прискоренню перетину кордону, а й подальшій інтеграції України в ЄС, збільшенню товарообігу з країнами Європи та відновленню економіки.

Теги: #кордон #доручення #пункти_пропуску

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