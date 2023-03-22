Події

14:55 22.03.2023

Унаслідок ракетного обстрілу в Запоріжжі частково зруйновано два дев'ятиповерхові будинки

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Унаслідок ракетного обстрілу в Запоріжжі частково зруйновано два дев'ятиповерхові будинки

Унаслідок ракетного удару по Запоріжжю сталося часткове руйнування торців двох дев'ятиповерхових житлових будинків, виникла пожежа, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

"Унаслідок атаки сталося часткове руйнування торців двох дев'ятиповерхових житлових будинків в обласному центрі. Станом на 14:00 на місцях працюють усі екстрені та профільні служби міста", - повідомляється в телеграм-каналі МВС у середу.

Рятувальники виконують рятувально-пошукові роботи, а також ліквідовують пожежу, яка виникла внаслідок обстрілу. Інформація про постраждалих уточнюється.

Як повідомляє Суспільне, в одному з пошкоджених будинків зафіксовано витік газу.

За інформацією МВС, унаслідок ракетного удару постраждали понад 20 осіб, зокрема троє дітей. Один із постраждалих помер.

 

Теги: #запоріжжя #удар

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