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12:26 22.03.2023

Вступ до НАТО України, яка перебуває у стані війни, наразі малоймовірний, але активні дискусії тривають - посол Німеччини

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Вступ до НАТО України, яка перебуває у стані війни, наразі малоймовірний, але активні дискусії тривають - посол Німеччини

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен вважає дуже малоймовірним наразі вступ до НАТО України, яка перебуває в стані війни.

"Прийняти до НАТО країну, яка перебуває у стані війни, мені здається, нині дуже і дуже малоймовірним, але все-таки дискусія дуже активно ведеться", - сказала вона на брифінгу в Media Center Ukraine в Києві, відповідаючи на запитання, чого Україна може очікувати від майбутнього саміту альянсу.

За словами посла, не варто недооцінювати роль генерального секретаря НАТО, який активно виступає на підтримку України.

"Результат саміту я не можу сказати, але ця війна дуже багато чого змінила, зокрема німецьку позицію", - додала вона.

Фельдгузен також зазначила, що якщо президент України Володимир Зеленський, якого запросили взяти участь у саміті НАТО у Вільнюсі, зможе прибути туди особисто, то це була б гарна можливість провести переговори з лідерами країн.

Як повідомлялося, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запросив президента України Володимира Зеленського взяти участь у саміті НАТО, який відбудеться у Вільнюсі в липні, й сподівається на його особисту присутність.

21 березня Столтенберг повідомив, що має намір продовжувати проводити засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів, які раніше блокувала Угорщина, водночас питання, в якому форматі відбудеться можлива участь у Вільнюському саміті президента України Володимира Зеленського, ще не вирішено.

Теги: #нато #фельдгузен

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