Посол Німеччини: Ордер МКС на арешт Путіна було видано вчасно

Рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) видати ордер на арешт російського президента Володимира Путіна було своєчасним, у разі його появи на німецькій території, його точно заарештують, заявила посол Німеччини Анка Фельдгузен.

"Якщо Путін з'явиться на території Німеччини, він точно буде заарештований, це підтвердив наш міністр юстиції. Ми - учасник Римського статуту, як і понад 20 країн, тобто Путіну буде дуже складно їхати у відрядження до цих країн. Ми вважаємо, що цей орден на арешт наразі вчасний", - сказала вона на брифінгу в Media Center Ukraine в Києві.

Посол також зазначила, що Німеччина вже працює з українськими партнерами в питанні відповідальності РФ за воєнні злочини і злочин агресії.

Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін отримав офіційний статус підозрюваного у скоєнні воєнного злочину – незаконної депортації та переміщення українських дітей, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт. Орден на арешт також було видано щодо уповноваженої президента РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової.