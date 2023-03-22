Представники Великої Британії, Швеції та Канади ознайомилися з перебігом відновлення об'єктів у Харкові, профінансованого урядами країн

Представники Великої Британії, Швеції та Канади ознайомилися з перебігом відновлення об'єктів у Харкові, профінансованого урядами зазначених країн.

"Я поїхала до Харкова з канадськими та шведськими колегами, щоб побачити стабілізаційні проєкти, які ми фінансували. Вихід за межі. Люди рівною мірою рішучі та патріотичні. Приступаємо до відновлення і перебудови. Допомагаючи один одному. І працюємо над тим, щоб покласти край російському вторгненню", - написала у твіттері посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс у середу.