Події

11:11 22.03.2023

Представники Великої Британії, Швеції та Канади ознайомилися з перебігом відновлення об'єктів у Харкові, профінансованого урядами країн

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Представники Великої Британії, Швеції та Канади ознайомилися з перебігом відновлення об'єктів у Харкові, профінансованого урядами зазначених країн.

"Я поїхала до Харкова з канадськими та шведськими колегами, щоб побачити стабілізаційні проєкти, які ми фінансували. Вихід за межі. Люди рівною мірою рішучі та патріотичні. Приступаємо до відновлення і перебудови. Допомагаючи один одному. І працюємо над тим, щоб покласти край російському вторгненню", - написала у твіттері посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс у середу.

Теги: #відновлення #симсон

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