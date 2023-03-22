Успіх українських сил на землі, у небі та на морі наближає мир - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мир реально наближається успіхами українських сил на землі, в небі й на морі.

"Понад 20 іранських убивчих дронів, а ще ракети, численні обстріли. І це лише за одну минулу ніч російського терору проти України. Щоразу, коли хтось намагається почути слово "мир" у Москві, там віддають черговий наказ на такі злочинні удари", - написав він у середу у твіттері.

"Успіх українських сил на землі, в небі та в морі реально наближає мир. Повне дотримання санкційного режиму проти Росії реально повертає силу Статуту ООН. Глобальна єдність здатна повернути глобальну стабільність", - зазначив Зеленський.