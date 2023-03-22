Події

09:18 22.03.2023

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано - голова ОВА

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Окупанти обстріляли три райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано - голова ОВА

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали зі ствольної артилерії, РСЗВ, танків і мінометів Куп'янськ, Вовчанськ, Великий Бурлук, Стрілечу, Дворічну та інші прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області, повідомив глава ОДА Олег Синєгубов.

"Унаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено будівлі пожежно-рятувальної частини та щонайменше 3 житлових будинки. На щастя, за минулу добу серед цивільного населення ніхто не постраждав", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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