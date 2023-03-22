На Київщині в результаті нічної атаки дронами противника загинули троє людей, ще семеро поранені, інформація уточнюється - КОВА

У Київській області внаслідок нічної атаки дронами противника загинуло троє людей, ще 7 поранено, пошкоджено цивільний об'єкт, повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

"Унаслідок нічної атаки дронами в Київській області пошкоджено цивільний об'єкт. Наразі відомо про 3 загиблих і 7 поранених. Інформація уточнюється", - ідеться в повідомленні.

На місці працюють підрозділи ДСНС, Національної поліції та відповідні екстрені служби. Постраждалим надають необхідну допомогу.

Станом на 05:50 пожежу локалізовано. На місці працюють рятувальники.