Події

23:32 21.03.2023

Зеленський провів розмову із президентом Чилі Боричем

1 хв читати
Зеленський провів розмову із президентом Чилі Боричем

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Чилі Габріелем Боричем.

"Тільки говорив з президентом Чилі, це була хороша розмова. Оновили бачення нашими державами актуальної ситуації у міжнародних відносинах", - сказав він у відеозверненні у вівторок.

"Я поінформував пана президента про те, як саме Росія продовжує свою агресію. Поінформував і про те, як ми можемо протидіяти російському терору, протидіяти успішно. І найкращий доказ тому – це наш досвід. Вже набутий українцями досвід вигнання російських окупантів", - зазначив він. він.   

Теги: #президент #україна #чилі #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:43 21.03.2023
Україна очікує збільшення постачання боєприпасів

Україна очікує збільшення постачання боєприпасів

23:34 21.03.2023
Донбас, Крим та південь України будуть звільнені так само, як і Київська, Чернігівська та Сумська області

Донбас, Крим та південь України будуть звільнені так само, як і Київська, Чернігівська та Сумська області

21:06 21.03.2023
Зеленський візьме участь у саміті ЄС за допомогою відеозв'язку – лист Мішеля

Зеленський візьме участь у саміті ЄС за допомогою відеозв'язку – лист Мішеля

20:53 21.03.2023
США вирішили передати Україні старіші моделі танків M1 Abrams з метою скоротити терміни постачань - Пентагон

США вирішили передати Україні старіші моделі танків M1 Abrams з метою скоротити терміни постачань - Пентагон

20:26 21.03.2023
Зеленський затвердив відзнаку "Місто-герой України"

Зеленський затвердив відзнаку "Місто-герой України"

20:20 21.03.2023
Зеленський і Кісіда підписали в Києві декларацію про особливе партнерство між Україною та Японією

Зеленський і Кісіда підписали в Києві декларацію про особливе партнерство між Україною та Японією

19:28 21.03.2023
Підтвердження телефонної розмови з лідером Китаю поки що немає - Зеленський

Підтвердження телефонної розмови з лідером Китаю поки що немає - Зеленський

19:10 21.03.2023
Зеленський візьме участь у травневому саміті G7 в онлайн-форматі

Зеленський візьме участь у травневому саміті G7 в онлайн-форматі

19:01 21.03.2023
Зеленський зустрівся в Києві з прем'єром Японії

Зеленський зустрівся в Києві з прем'єром Японії

15:39 21.03.2023
Учасники Ставки розглянули питання забезпечення Сил оборони боєприпасами та захисту інформації

Учасники Ставки розглянули питання забезпечення Сил оборони боєприпасами та захисту інформації

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна очікує збільшення постачання боєприпасів

Донбас, Крим та південь України будуть звільнені так само, як і Київська, Чернігівська та Сумська області

США вирішили передати Україні старіші моделі танків M1 Abrams з метою скоротити терміни постачань - Пентагон

Зеленський запропонував Японії зосередитися на відновленні українського машинобудування та зеленої енергетики

Головою правління "Укрзалізниці" призначено Лященка - розпорядження Кабміну

ОСТАННЄ

Повітряні сили ЗС України знищили дві керовані авіаракети Х-59 над Одеською областю

Від ворожого ракетного обстрілу в Одесі пошкоджено будинок, є постраждалі, жертв немає

Окупанти обстріляли прикордонні села Порохонь і Студенок Сумської області

Рада ухвалила в першому читанні закон про посттравматичне батьківство і материнство для військових

Зеленський запропонував Японії зосередитися на відновленні українського машинобудування та зеленої енергетики

Головою правління "Укрзалізниці" призначено Лященка - розпорядження Кабміну

Росіяни з артилерії обстріляли кладовище в Бериславському районі

Глава МЗС України та президент Європарламенту скоординували кроки щодо створення Спецтрибуналу у справі про злочин агресії

Російська артилерія обстріляла Мирівську громаду Нікопольського району, є руйнування

УЗ допустила понад 30 приватних компаній до розвитку прикордонних перевалочних комплексів - Камишін

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА