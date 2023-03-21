Зеленський провів розмову із президентом Чилі Боричем

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Чилі Габріелем Боричем.

"Тільки говорив з президентом Чилі, це була хороша розмова. Оновили бачення нашими державами актуальної ситуації у міжнародних відносинах", - сказав він у відеозверненні у вівторок.

"Я поінформував пана президента про те, як саме Росія продовжує свою агресію. Поінформував і про те, як ми можемо протидіяти російському терору, протидіяти успішно. І найкращий доказ тому – це наш досвід. Вже набутий українцями досвід вигнання російських окупантів", - зазначив він. він.