Головою правління "Укрзалізниці" призначено Лященка - розпорядження Кабміну

Кабінет Міністрів України призначив головою правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" Євгена Лященка, який був членом правління з 2021 року, і звільнив з посади голови правління Олександра Камишіна.

"Достроково припинити повноваження голови правління АТ "Укрзалізниця" Камишіна Олександра Миколайовича, звільнивши його з займаної посади (...); повноваження Лященка Євгена Анатолійовича як члена правління АТ "Укрзалізниця". Призначити з 23 березня 2023 року головою правління АТ "Укрзалізниця" Лященка Євгена Анатолійовича строком на два роки", - йдеться в тексті розпорядження Кабміну №231-р від 21 березня, опублікованому на сайті уряду.

Раніше член правління УЗ Орест Логунов повідомив, що в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" після відставки Камишіна буде Лященко, зазначивши, що в того "високий ступінь довіри".

На посаді члена правління УЗ Лященко опікувався фінансовими питаннями. З 2012 року він обіймав посаду фінансового директора "Медіа Група Україна", а з 1 липня 2014 року був призначений директором холдингу, який був частиною медіабізнесу групи SCM, де працював аж до 2019 року.

Камишін очолював УЗ із серпня 2019 року у статусі "в.о.". Кабмін 25 жовтня 2021 року звільнив колишніх членів правління "Укрзалізниці" та призначив нових, а Камишіна затвердив головою правління. До нових членів правління увійшов Лященко, котрий до цього був позаштатним радником Камишіна. Одночасно з ним був призначений і Логунов, який до цього з 2017 року обіймав посаду директора з публічних закупівель у "Нафтогазі". В лютому 2022 року було затверджено склад наглядової ради УЗ, яка потім затвердила Камишіна на посаді на чотири роки на постійній основі, а членів правління – на три роки.

Камишін у 2009-2012 рр. керував Карлівським машинобудівним заводом з орбіти інвесткомпанії Dragon Capital. У 2012-2019 рр. працював у SCM, обіймав посаду інвестиційного менеджера та члена наглядової ради транспортних холдингів групи. Після цього був керуючим партнером інвесткомпанії Fortior Capital, а перед приходом в УЗ - радником Кубракова.