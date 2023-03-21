Події

20:26 21.03.2023

Зеленський затвердив відзнаку "Місто-герой України"

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Зеленський затвердив відзнаку "Місто-герой України"

Президент України Володимир Зеленський затвердив положення про почесну відзнаку "Місто-герой України" та малюнок почесної відзнаки "Місто-герой України".

Відповідний указ №171/2023 глава держави підписав 21 березня.

"Почесна відзнака "Місто-герой України" заснована, щоб відзначити подвиг, масовий героїзм і стійкість громадян, виявлений у захисті своїх міст під час відсічі збройної агресії іншої держави проти України. Присвоєння почесної відзнаки проводиться указом президента України", - йдеться в положенні про почесну відзнаку, що додається до тексту указу.

Місту, якому присвоєно почесну відзнаку, вручаються основа верхівки древка прапора міського населеного пункту та стрічка почесної відзнаки.

 

 

Теги: #президент #відзнака #містогерой

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