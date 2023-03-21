Підтвердження телефонної розмови з лідером Китаю поки що немає - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна запропонувала Китаю взяти участь у реалізації її формули миру.

"Китаю ми і публічно, і дипломатичними каналами передали нашу формулу миру й запрошуємо взяти участь у цій формулі. Очікуємо відповіді", - сказав він у вівторок на пресконференції після переговорів із прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою.

Відповідаючи на запитання про можливу телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, Зеленський сказав: "Жодної конкретики, підтвердження поки що немає".