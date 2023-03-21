Артилерії ЗСУ вдалося створити "сітку смерті" для противника - Генштаб ЗСУ

Артилерії Збройних сил України вдалося створити ефективну "сітку смерті" для ураження противника, заявив тимчасово виконувач обов'язків начальника Головного управління бойових ударних систем Генерального штабу ЗСУ полковник Сергій Баранов.

"На сьогодні ракетним військам та артилерії вдалося створити "сітку смерті". Це коли засоби розвідки дуже щільно й ефективно працюють разом із засобами вогневого ураження. Безумовно, до засобів вогневого ураження належать не тільки ракетні війська артилерії, це і авіація Повітряних сил", - зазначив він на брифінгу в Military Media Center.

Баранов зазначив, що на сьогодні майже 90% вогневого ураження противника припадає на ракетні війська та артилерію.

У Генштабі додали, що не вся артилерія сучасна, й українські сили використовують старі зразки озброєння, розроблені за радянських часів.