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17:51 21.03.2023

Прем'єр-міністр Японії відвідав Бучу - NHK

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Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, який прибув до Києва на запрошення президента України Володимира Зеленського, відвідав Бучу, повідомляє японська телерадіокомпанія NHK.

"У другій половині дня 21-го прем'єр-міністр Кісіда, який перебуває з візитом в Україні, відвідав Бучу під Києвом, де внаслідок військового вторгнення Росії загинуло багато мирних жителів", - повідомило ЗМІ.

Зокрема, Кісіда відвідав церкву й поклав квіти на знак жалоби за загиблими.

"Увесь світ був приголомшений загибеллю українців у Бучі. Від імені японського народу я хотів би висловити свої щирі співчуття тим, хто загинув і постраждав унаслідок цих жорстоких дій", - сказав прем'єр.

Теги: #буча #японія #кісіда

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