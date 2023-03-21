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16:56 21.03.2023

Близько половини завербованих ПВК "Вагнер" засуджених загинули або були поранені - британська розвідка

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Близько половини завербованих ПВК "Вагнер" засуджених загинули або були поранені - британська розвідка

Близько половини завербованих півроку тому приватною військовою компанією "Вагнера" засуджених були вбиті або поранені під час воєнних дій в Україні, повідомляється у звіті оборонної розвідки, опублікованому в твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в суботу.

При цьому, як зазначається в повідомленні, угруповання виконує свою обіцянку звільнити тих, хто вижив, від подальшого відбування покарання. "Найближчими тижнями тисячі російських ув'язнених, які воювали за угруповання "Вагнер", найімовірніше, будуть помилувані та звільнені. Пік вербування ув'язнених у "Вагнер" припав на осінь 2022 року, до того ж ув'язненим пропонували пом'якшити покарання після шести місяців служби... У посвідченнях, виданих звільненим ветеранам "Вагнера", стверджується, що їх затверджено указом президента Путіна", - йдеться у звіті.

Водночас у розвідці зазначають, що оскільки "Вагнеру" тепер, найімовірніше, заборонено набирати нових ув'язнених, їх звільнення посилить кадрові проблеми ПВК.

"Крім того, раптовий приплив нерідко жорстоких злочинців із нещодавнім і часто травматичним бойовим досвідом, імовірно, стане серйозною проблемою для російського суспільства воєнного часу", - наголошується в повідомленні.

 

Теги: #війна #британська_розвідка

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