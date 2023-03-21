Прем'єр-міністр Японії прибув до Києва - NHK

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда на запрошення президента України Володимира Зеленського прибув у вівторок, 21 березня, до Києва, повідомляє NHK.

Міністерство закордонних справ Японії раніше повідомило, що прем'єр-міністр Кісіда висловить президенту Зеленському свою повагу за мужність і стійкість українського народу, який став на захист своєї країни.

"Прем'єр-міністр Кісіда, як Японія і G7, головою якої є Японія, прямо передасть нашу солідарність і непохитну підтримку Україні", - зазначили у відомстві.

Також Кісіда рішуче виступить проти збройної агресії РФ і підтвердить свою рішучість підтримувати міжнародний порядок, заснований на верховенстві закону.

Пізніше, 22 березня, Кісіда вирушить до Польщі, де лідери країн підтвердять свою прихильність зміцненню двосторонньої співпраці, а також співпраці на міжнародних форумах, зокрема у відповідь на агресію Росії проти України, на основі стратегічного партнерства з Польщею.

Кісіда повернеться до Японії вранці 23 березня.