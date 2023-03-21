Події

12:47 21.03.2023

Прем'єр-міністр Японії прибув до Києва - NHK

1 хв читати
Прем'єр-міністр Японії прибув до Києва - NHK

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда на запрошення президента України Володимира Зеленського прибув у вівторок, 21 березня, до Києва, повідомляє NHK.

Міністерство закордонних справ Японії раніше повідомило, що прем'єр-міністр Кісіда висловить президенту Зеленському свою повагу за мужність і стійкість українського народу, який став на захист своєї країни.

"Прем'єр-міністр Кісіда, як Японія і G7, головою якої є Японія, прямо передасть нашу солідарність і непохитну підтримку Україні", - зазначили у відомстві.

Також Кісіда рішуче виступить проти збройної агресії РФ і підтвердить свою рішучість підтримувати міжнародний порядок, заснований на верховенстві закону.

Пізніше, 22 березня, Кісіда вирушить до Польщі, де лідери країн підтвердять свою прихильність зміцненню двосторонньої співпраці, а також співпраці на міжнародних форумах, зокрема у відповідь на агресію Росії проти України, на основі стратегічного партнерства з Польщею.

Кісіда повернеться до Японії вранці 23 березня.

 

Теги: #японія #візит #кісіда

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:54 21.03.2023
Прем'єр-міністр Японії 21-22 березня відвідає Україну та Польщу - МЗС

Прем'єр-міністр Японії 21-22 березня відвідає Україну та Польщу - МЗС

07:39 21.03.2023
Прем'єр-міністр Японії прямує в Україну для зустрічі із Зеленським

Прем'єр-міністр Японії прямує в Україну для зустрічі із Зеленським

20:39 20.03.2023
Немає доказів, що Маріуполь відвідав справжній Путін, - українська військова розвідка

Немає доказів, що Маріуполь відвідав справжній Путін, - українська військова розвідка

19:56 17.03.2023
Після рішення МКС видати ордер на арешт Путіна візит Сі Цзіньпіна до Москви стане непростим завданням для китайських дипломатів

Після рішення МКС видати ордер на арешт Путіна візит Сі Цзіньпіна до Москви стане непростим завданням для китайських дипломатів

10:45 06.03.2023
До Києва прибули лідер Соціал-демократичної партії Німеччини та лідер фракції СДПН

До Києва прибули лідер Соціал-демократичної партії Німеччини та лідер фракції СДПН

07:23 06.03.2023
Запуск нової японської ракети-носія Н3 перенесено на 7 березня

Запуск нової японської ракети-носія Н3 перенесено на 7 березня

07:28 05.03.2023
Новообраний президент Чехії Павел планує відвідати Україну в квітні

Новообраний президент Чехії Павел планує відвідати Україну в квітні

01:14 04.03.2023
До Києва прибула голова Європарламенту Роберта Метсола

До Києва прибула голова Європарламенту Роберта Метсола

18:35 03.03.2023
Японія надасть грант $170 млн на відновлення України

Японія надасть грант $170 млн на відновлення України

21:27 02.03.2023
Байден і фон дер Ляєн обговорять співпрацю з підтримки України та запровадження санкцій проти РФ

Байден і фон дер Ляєн обговорять співпрацю з підтримки України та запровадження санкцій проти РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Верховна Рада призначила Лісового міністром освіти і науки - нардеп

Штурмові групи ворога намагаються просуватися з околиць у центр Бахмута, українські воїни не дають їм просунутися вперед - Сирський

На території Києво-Печерської лаври розпочала роботу комісія з визначення рівня збереження культурних цінностей - Мінкультури

Прем'єр-міністр Японії 21-22 березня відвідає Україну та Польщу - МЗС

Путін продовжує намагатися риторично згуртувати світ проти Заходу, однак малоймовірно, що йому вдасться досягти успіху в цьому питанні - ISW

ОСТАННЄ

У Києві відновили будівництво унікального мосту-хвилі через Дніпро, 300 тонн сталі було виплавлено на "Азовсталі"

Гуманітарна криза в Україні є викликом для міжнародної спільноти - Доценко

Верховна Рада призначила Лісового міністром освіти і науки - нардеп

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХ У ЗАПОРІЖЖІ ПІСЛЯ ОГОЛОШЕННЯ ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

Штурмові групи ворога намагаються просуватися з околиць у центр Бахмута, українські воїни не дають їм просунутися вперед - Сирський

На території Києво-Печерської лаври розпочала роботу комісія з визначення рівня збереження культурних цінностей - Мінкультури

Український генпрокурор подякував міністру юстиції Німеччини за чітку позицію щодо притягнення до відповідальності Путіна

ДБР повідомило про підозру в держзраді колишньому "беркутівцю", який очолив спецзагін окупантів у Криму

Поблизу Києва ліквідуватимуть вибухонебезпечні предмети, може бути чутно вибухи - КМВА

УЦОЯО представив онлайн-тестувальник НМТ з англійської мови

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА