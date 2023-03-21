Штурмові групи ворога намагаються просуватися з околиць у центр Бахмута, українські воїни не дають їм просунутися вперед - Сирський

Уздовж усієї лінії фронту в зоні відповідальності Східного угруповання військ тривають інтенсивні бойові дії, зокрема штурмові групи ворога намагаються просуватися з околиць до центру Бахмута, заявив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський.

"Оборона Бахмута триває. Уздовж усієї лінії фронту в зоні відповідальності Східного угруповання військ йдуть інтенсивні бойові дії. На бахмутському напрямку постійно знищується ворожа техніка, жива сила противника та склади ворожі. Штурмові групи ворога намагаються просуватися з околиць до центру міста, але Сили оборони працюють і знищують їх 24/7", - написав Сирський у телеграм-каналі.

Він зазначив, що артилерія 24 бригади ім. Короля Данила завдає потужних ударів по позиціях ворога, а десантники 80 бригади стримують штурми противника, не даючи йому просунутися вперед.

"Подвиг кожного нашого воїна увійде в історію України. Ми переможемо!", - заявив Сирський.