На території Києво-Печерської лаври розпочала роботу комісія з визначення рівня збереження культурних цінностей - Мінкультури

На території Києво-Печерської лаври розпочала роботу комісія, яка визначить рівень збереження культурних цінностей, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

"21 березня в Києво-Печерській лаврі закрили вхід у Ближні печери з мощами святих. На території лаври розпочала роботу комісія, яка визначить, чи збережені музейні експонати", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

У відомстві зазначили, що мощі преподобних та інші святині вважаються культурними та історичними цінностями.

"Молитва буде неможлива й у кількох храмах поблизу печер - припиняється доступ до Хрестовоздвиженського храму, Аннозачатіївського храму та храму на честь Собору всіх преподобних Печерських (Теплий храм)", - додали в Мінкультури.

Водночас в УПЦ (МП) вважають закриття доступу до печер лаври обмеженням прав вірян.

Як повідомлялося, 10 березня стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП) із 29 березня 2023 року.

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павло заявив, що ченці УПЦ (МП) не мають наміру виселятися з лаври, а також не мають наміру переходити в ПЦУ.

Пізніше Ткаченко заявив, що ніхто не ставить питання про виселення ченців, і що з Києво-Печерської лаври насамперед має виїхати керівництво Свято-Успенського монастиря і самої УПЦ (МП). Також він уточнив, що "у ченців завжди є вибір", маючи на увазі перехід до ПЦУ.

18 березня предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній заявив, що про закриття монастиря у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі не йдеться, а богослужбовою мовою буде старослов'янська та українська.

Після чого в УПЦ (МП) заявили, що виселення ченців зі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври дає Росії нові аргументи для виправдання своєї агресії проти України.

20 березня Синод УПЦ (МП) закликав президента Володимира Зеленського не допустити заборони церкви, а також залишити духовенство і ченців у Києво-Печерській лаврі.