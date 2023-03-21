Український генпрокурор подякував міністру юстиції Німеччини за чітку позицію щодо притягнення до відповідальності Путіна

Генеральний прокурор Андрій Костін зустрівся з федеральним міністром юстиції ФРН Марко Бушманном і подякував йому за чітку позицію Німеччини щодо необхідності притягнення до відповідальності президента РФ Володимира Путіна, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Перебуваючи з візитом у Лондоні, генеральний прокурор Андрій Костін зустрівся з федеральним міністром юстиції ФРН Марко Бушманном. Особисто подякував за його чітку позицію щодо притягнення Путіна до відповідальності", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі у вівторок.

"Високо цінуємо відданість Німеччини принципам верховенства права. Твердо вірю, спільними зусиллями ми доведемо, що ніхто не має права ставити себе вище за Закон", - наводить відомство слова українського генпрокурора.