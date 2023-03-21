УЦОЯО представив онлайн-тестувальник НМТ з англійської мови

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) оприлюднив демонстраційний онлайн-тестувальник національного мультипредметного тесту (НМТ) з англійської мови.

"Сьогодні пропонуємо потенційним учасникам тестування виконати завдання з англійської мови. Онлайновий тест із цього предмета вже доступний на сайті Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти", - ідеться в повідомленні пресслужби УЦОЯО.

Зазначено, що під час проходження демонстраційного тесту, як і на реальному тестуванні, учасники можуть вибирати послідовність виконання завдань, за потреби повертатися до того чи того завдання, змінювати варіант відповіді, а після завершення роботи отримають результат тестування з цього предмета.

"Зауважте, що в тестах з іноземних мов на реальному тестуванні не буде завдань з відкритою формою відповіді, як не буде і завдань з аудіювання", - ідеться в повідомленні.

Із демонстраційним тестом з англійської мови можна ознайомитися за посиланням: https://lv.testportal.gov.ua/englishTest/

Як повідомлялося, основна сесія НМТ відбуватиметься з 5 до 23 червня 2023 року, а додаткова – 11-24 липня.

Раніше УЦОЯО оприлюднив демонстраційні онлайн-тестувальники НМТ з української мови, математики, фізики та з історії України.