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10:32 21.03.2023

УЦОЯО представив онлайн-тестувальник НМТ з англійської мови

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УЦОЯО представив онлайн-тестувальник НМТ з англійської мови

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) оприлюднив демонстраційний онлайн-тестувальник національного мультипредметного тесту (НМТ) з англійської мови.

"Сьогодні пропонуємо потенційним учасникам тестування виконати завдання з англійської мови. Онлайновий тест із цього предмета вже доступний на сайті Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти", - ідеться в повідомленні пресслужби УЦОЯО.

Зазначено, що під час проходження демонстраційного тесту, як і на реальному тестуванні, учасники можуть вибирати послідовність виконання завдань, за потреби повертатися до того чи того завдання, змінювати варіант відповіді, а після завершення роботи отримають результат тестування з цього предмета.

"Зауважте, що в тестах з іноземних мов на реальному тестуванні не буде завдань з відкритою формою відповіді, як не буде і завдань з аудіювання", - ідеться в повідомленні.

Із демонстраційним тестом з англійської мови можна ознайомитися за посиланням: https://lv.testportal.gov.ua/englishTest/

Як повідомлялося, основна сесія НМТ відбуватиметься з 5 до 23 червня 2023 року, а додаткова – 11-24 липня.

Раніше УЦОЯО оприлюднив демонстраційні онлайн-тестувальники НМТ з української мови, математики, фізики та з історії України.

Теги: #уцояо #нмт

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