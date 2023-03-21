Події

10:07 21.03.2023

Доброволець із Нової Зеландії загинув у боях із окупантами в Україні - ЗМІ

1 хв читати

У боях із російськими окупантами на сході України загинув доброволець із Нової Зеландії, колишній військовослужбовець Збройних сил країни Кейн Те Тай, повідомляє видання RNZ.

За даними видання, командир підрозділу Збройних сил України, в якому служив доброволець, підтвердив його загибель.

Раніше у ЗМІ з'являлися повідомлення про те, що Кейн Те Тай перестав виходити на зв'язок. Міністерство закордонних справ Нової Зеландії також заявляло, що в курсі про ситуацію, що склалася, проте доля військовослужбовця залишалася невідомою.

Кейн Те Тай перебував в Україні майже рік. Він став третім новозеландським добровольцем, який загинув під час російської агресії: у серпні 2022 року в боях загинув Домінік Абелен, тіло якого досі не знайдено, а в січні 2023 року гуманітарний працівник Ендрю Бегшоу загинув унаслідок артилерійського обстрілу, намагаючись врятувати літню жінку з її будинку.

 

Теги: #зсу #загибель #іноземець

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:12 20.03.2023
Данілов спростував інформацію про 100 тисяч загиблих українських військових

Данілов спростував інформацію про 100 тисяч загиблих українських військових

22:06 19.03.2023
Четверо військовослужбовців загинули в Навчальному центрі ім. князя Ярослава Мудрого

Четверо військовослужбовців загинули в Навчальному центрі ім. князя Ярослава Мудрого

22:05 18.03.2023
Генерала Забродського можуть призначити заступником Залужного

Генерала Забродського можуть призначити заступником Залужного

07:14 18.03.2023
Сили ППО знищили 11 із 16 запущених "шахедів"

Сили ППО знищили 11 із 16 запущених "шахедів"

11:11 17.03.2023
Офіцера, який побив солдата, взято під цілодобовий домашній арешт

Офіцера, який побив солдата, взято під цілодобовий домашній арешт

18:32 16.03.2023
Сили оборони завдали ударів по дев'яти місцях скупчення окупантів за добу - Генштаб ЗСУ

Сили оборони завдали ударів по дев'яти місцях скупчення окупантів за добу - Генштаб ЗСУ

18:27 16.03.2023
У Генштабі ЗСУ повідомляють про відбиття атак окупантів на шести напрямках на сході України

У Генштабі ЗСУ повідомляють про відбиття атак окупантів на шести напрямках на сході України

18:41 15.03.2023
Генштаб ЗСУ: Українська авіація за добу завдала 8 ударів по районах зосередження російських окупантів

Генштаб ЗСУ: Українська авіація за добу завдала 8 ударів по районах зосередження російських окупантів

12:32 15.03.2023
У районі Бахмуту воїни 93 ОМБр збили ворожий Су-24

У районі Бахмуту воїни 93 ОМБр збили ворожий Су-24

16:46 14.03.2023
Залужний: Оборонна операція в районі Бахмута - ключова в стійкості оборони всього фронту

Залужний: Оборонна операція в районі Бахмута - ключова в стійкості оборони всього фронту

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Прем'єр-міністр Японії 21-22 березня відвідає Україну та Польщу - МЗС

Путін продовжує намагатися риторично згуртувати світ проти Заходу, однак малоймовірно, що йому вдасться досягти успіху в цьому питанні - ISW

За добу ЗС України знищили близько 960 окупантів, 15 танків

Прем'єр-міністр Японії прямує в Україну для зустрічі із Зеленським

Внаслідок вибуху в тимчасово окупованому Криму було знищено російські ракети "Калібр НК" - ГУР МО

ОСТАННЄ

Прем'єр-міністр Японії 21-22 березня відвідає Україну та Польщу - МЗС

Поблизу Києва ліквідуватимуть вибухонебезпечні предмети, може бути чутно вибухи - КМВА

УЦОЯО представив онлайн-тестувальник НМТ з англійської мови

СБУ затримала в Одесі двох ворожих інформаторів, які розвідували позиції ППО

Мінкультури не надало сприяння у виїзді за кордон хору "Воскресіння" через відсутність у кількох учасників військово-облікових документів

Французи влаштували нічні заворушення після затвердження пенсійної реформи

У Києві спостерігається погіршення якості повітря, мешканцям варто уникати провітрювання приміщень та фізичної активності на вулиці - КМДА

Путін продовжує намагатися риторично згуртувати світ проти Заходу, однак малоймовірно, що йому вдасться досягти успіху в цьому питанні - ISW

Окупанти вранці обстріляли прикордонне село на Харківщині, пошкоджено лінії електропередач, постраждалих немає - Синєгубов

За минулу добу окупанти 66 разів обстріляли Херсонську область, одна людина загинула, семеро поранені

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА