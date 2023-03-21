Доброволець із Нової Зеландії загинув у боях із окупантами в Україні - ЗМІ

У боях із російськими окупантами на сході України загинув доброволець із Нової Зеландії, колишній військовослужбовець Збройних сил країни Кейн Те Тай, повідомляє видання RNZ.

За даними видання, командир підрозділу Збройних сил України, в якому служив доброволець, підтвердив його загибель.

Раніше у ЗМІ з'являлися повідомлення про те, що Кейн Те Тай перестав виходити на зв'язок. Міністерство закордонних справ Нової Зеландії також заявляло, що в курсі про ситуацію, що склалася, проте доля військовослужбовця залишалася невідомою.

Кейн Те Тай перебував в Україні майже рік. Він став третім новозеландським добровольцем, який загинув під час російської агресії: у серпні 2022 року в боях загинув Домінік Абелен, тіло якого досі не знайдено, а в січні 2023 року гуманітарний працівник Ендрю Бегшоу загинув унаслідок артилерійського обстрілу, намагаючись врятувати літню жінку з її будинку.