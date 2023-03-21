Події

08:48 21.03.2023

За минулу добу окупанти 66 разів обстріляли Херсонську область, одна людина загинула, семеро поранені

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За минулу добу окупанти 66 разів обстріляли Херсонську область, одна людина загинула, семеро поранені

За минулу добу російські окупанти обстрілювали населені пункти Херсонської області 66 разів, унаслідок цього 1 людина загинула, 7 поранено, серед них дитина, повідомляє обласна військова адміністрація.

"За інформацією Херсонської ОВА, російські загарбники 66 разів атакували мирні населені пункти Херсона. Випустили 393 снаряди з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків, дронів, авіації, СПГ і АГС", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі у вівторок уранці.

Окупанти тричі обстріляли житлові квартали Херсона. У результаті пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки.

 

 

 

Теги: #обстріли #зведення #херсонська_область

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