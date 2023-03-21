Єрмак обговорив із радником президента США з національної безпеки ситуацію на фронті

Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном, під час якої було обговорено ситуацію на фронті, повідомляє пресслужба Глави Української держави.

"Андрій Єрмак поінформував Джейка Саллівана про поточну ситуацію на фронті, зокрема на найскладніших напрямках на Донеччині. Керівник Офісу Президента акцентував на важливості якнайшвидшого надання силам оборони України додаткового озброєння та боєприпасів", - ідеться в повідомленні, опублікованому на сайті президента України.

Глава ОП подякував усьому американському народу, президенту США та обом палатам Конгресу "за незмінну міцну підтримку України в боротьбі з державою-терористом, непохитну підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави".