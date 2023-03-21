Війна в Україні забрала життя щонайменше 8317 цивільних, 13892 поранено - ООН

Втрати серед цивільних осіб із 24 лютого 2022 року, після початку Росією війни проти України, до 19 березня 2023 року становили 22209 цивільних (на 12 березня - 21965), зокрема 8317 загиблих (8231), повідомило управління Верховного комісара ООН із прав людини (УВКПЛ ООН) у понеділок.

"УВКПЛ ООН вважає, що реальна кількість випадків загибелі або поранення цивільних осіб є значно вищою, оскільки багато повідомлень із місць, де такі випадки мали місце, як і раніше, потребують додаткового підтвердження, водночас як отримання інформації з деяких місць, де тривають бойові дії, затримується", - наголошується в документі стосовно даних ООН.

Це стосується, наприклад, таких населених пунктів як Маріуполь (Донецька обл.), Лисичанськ, Попасна і Сєвєродонецьк (Луганська обл.), де, за повідомленнями, зафіксовано численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.

За підтвердженими даними ООН, загинули 3713 чоловіки, 2211 жінок, 261 хлопчик і 204 дівчинки, тоді як стать 31 дитини та 1897 дорослих поки що не вдалося встановити.

Серед 13892 поранених 415 хлопчиків і 295 дівчаток, а також 272 дитини, стать яких поки що не вдалося встановити.

Порівняно з даними на 12 березня загинуло двоє дітей і ще троє були поранені.

Якщо раніше зведення УВКПЛ ООН про кількість втрат виходило щодня, а потім тільки в робочі дні, то з липня воно стало щотижневим. У цьому зведенні, як і в попередньому, наведено дані за місяцями.

Згідно з ними, кількість загиблих у лютому зменшилася до 141 зі 198 у січні та 206 у грудні, однак за 19 днів березня вона становила 113.

Найбільш смертоносним місяцем, як зазначає ООН, для цивільних осіб залишається березень - мінімум 4007 загиблих. У квітні, згідно з публікацією УВКПЛ, кількість смертей цивільних через війну знизилася до 764, у травні - до 521, у червні - до 422 і в липні - до 378. За перші п'ять днів війни з 24 до 28 лютого загинуло 358 осіб, за серпень - 332, за вересень - 387, за жовтень - 305 і за листопад - 185.

Кількість поранених у лютому - 458 - також стала мінімальною від початку війни: у січні їх було 539, у грудні - 617, у листопаді - 541, за п'ять перших днів війни в лютому минулого року - 465, а за 19 днів цього березня 356. У жовтні кількість поранених скоротилася до 795 з 976 у вересні, коли вона виявилася вищою за показник серпня - 917. До цього щомісяця кількість поранених перевищувала тисячу: липень - 1126, червень - 1104, травень - 1136, квітень - 1888, березень - 2972.

Згідно зі зведенням, від початку березня цього року від зброї вибухової дії з великою зоною ураження загинуло 100 осіб і ще 298 було поранено, тоді як від мін і вибухонебезпечних залишків війни померли 18 і поранено 58 осіб (16% від загальних втрат).

На контрольовані урядом території, за даними ООН, у березні припало 84% жертв.

У зведенні традиційно зазначено, що зростання показників до попереднього зведення не слід зараховувати тільки на випадки після 12 березня, оскільки протягом цього періоду Управління верифікувало деяку кількість випадків за попередні дні.