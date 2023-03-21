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07:30 21.03.2023

Війна в Україні забрала життя щонайменше 8317 цивільних, 13892 поранено - ООН

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Війна в Україні забрала життя щонайменше 8317 цивільних, 13892 поранено - ООН

Втрати серед цивільних осіб із 24 лютого 2022 року, після початку Росією війни проти України, до 19 березня 2023 року становили 22209 цивільних (на 12 березня - 21965), зокрема 8317 загиблих (8231), повідомило управління Верховного комісара ООН із прав людини (УВКПЛ ООН) у понеділок.

"УВКПЛ ООН вважає, що реальна кількість випадків загибелі або поранення цивільних осіб є значно вищою, оскільки багато повідомлень із місць, де такі випадки мали місце, як і раніше, потребують додаткового підтвердження, водночас як отримання інформації з деяких місць, де тривають бойові дії, затримується", - наголошується в документі стосовно даних ООН.

Це стосується, наприклад, таких населених пунктів як Маріуполь (Донецька обл.), Лисичанськ, Попасна і Сєвєродонецьк (Луганська обл.), де, за повідомленнями, зафіксовано численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.

За підтвердженими даними ООН, загинули 3713 чоловіки, 2211 жінок, 261 хлопчик і 204 дівчинки, тоді як стать 31 дитини та 1897 дорослих поки що не вдалося встановити.

Серед 13892 поранених 415 хлопчиків і 295 дівчаток, а також 272 дитини, стать яких поки що не вдалося встановити.

Порівняно з даними на 12 березня загинуло двоє дітей і ще троє були поранені.

Якщо раніше зведення УВКПЛ ООН про кількість втрат виходило щодня, а потім тільки в робочі дні, то з липня воно стало щотижневим. У цьому зведенні, як і в попередньому, наведено дані за місяцями.

Згідно з ними, кількість загиблих у лютому зменшилася до 141 зі 198 у січні та 206 у грудні, однак за 19 днів березня вона становила 113.

Найбільш смертоносним місяцем, як зазначає ООН, для цивільних осіб залишається березень - мінімум 4007 загиблих. У квітні, згідно з публікацією УВКПЛ, кількість смертей цивільних через війну знизилася до 764, у травні - до 521, у червні - до 422 і в липні - до 378. За перші п'ять днів війни з 24 до 28 лютого загинуло 358 осіб, за серпень - 332, за вересень - 387, за жовтень - 305 і за листопад - 185.

Кількість поранених у лютому - 458 - також стала мінімальною від початку війни: у січні їх було 539, у грудні - 617, у листопаді - 541, за п'ять перших днів війни в лютому минулого року - 465, а за 19 днів цього березня 356. У жовтні кількість поранених скоротилася до 795 з 976 у вересні, коли вона виявилася вищою за показник серпня - 917. До цього щомісяця кількість поранених перевищувала тисячу: липень - 1126, червень - 1104, травень - 1136, квітень - 1888, березень - 2972.

Згідно зі зведенням, від початку березня цього року від зброї вибухової дії з великою зоною ураження загинуло 100 осіб і ще 298 було поранено, тоді як від мін і вибухонебезпечних залишків війни померли 18 і поранено 58 осіб (16% від загальних втрат).

На контрольовані урядом території, за даними ООН, у березні припало 84% жертв.

У зведенні традиційно зазначено, що зростання показників до попереднього зведення не слід зараховувати тільки на випадки після 12 березня, оскільки протягом цього періоду Управління верифікувало деяку кількість випадків за попередні дні.

 

 

Теги: #оон #україна #жертви

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