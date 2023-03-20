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20:10 20.03.2023

У МЗС України спростували заяву Путіна про нібито постачання продукції зерновим коридором до "ситих" країн, а не до Африки

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У МЗС України спростували заяву Путіна про нібито постачання продукції зерновим коридором до "ситих" країн, а не до Африки

Росія не полишає спроб підірвати Чорноморську зернову ініціативу, міжнародне співтовариство, насамперед країни Африки та Азії, не має дозволити Москві використовувати продовольство як зброю, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"ЗМІ: "Володимир Путін: РФ наполягає на повному виконанні "зернової угоди", аби продукція відправлялася не в ситі країни. Він також зазначив, що загалом 45% зернових поставлено до європейських країн і лише 3% - до Африки". Росія не полишає спроб підірвати Чорноморську зернову ініціативу. Зазначена статистика не відповідає дійсності", - написав Ніколенко у фейсбуці у понеділок.

У МЗС зазначили, що з 1 серпня 2022 року Україна експортувала через "зерновий коридор" 25,1 млн тонн сільськогосподарської продукції до 45 країн світу: Африка - 2,9 млн тонн (11,6%); Азія - 12,1 млн тонн (48,2%); Європа - 10,1 млн тонн (40,2%).

"Росії також добре відомо, що частина закуплених "ситими країнами" Європи українських зернових відправляється як гуманітарний реекспорт до Африки та Азії. Тому реальна статистика експорту на Африканський континент навіть вища, ніж 11,6%. Вже не кажучи про те, що майже 50% продукції йде на підтримку азійських країн", - наголосили у відомстві.

Ніколенко зауважив, що "зерновий коридор" рятує мільйони людей у світі від недоїдання і голоду й міжнародне співтовариство, насамперед країни Африки та Азії, не має дозволити Москві використовувати продовольство як зброю.

"Україна продовжить сумлінно дотримуватися своїх зобов’язань як одного із гаранторів глобальної продовольчої безпеки. Ми також вдячні ООН та Туреччині, а також іншим партнерам, за їхні зусилля в контексті продовження "зернової угоди" на 120 днів", - заявили в МЗС.

Раніше віцепрем'єр-міністр із відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що дію "зернової угоди" продовжено на 120 днів.

"Зернову угоду" уклали в Стамбулі 22 липня 2022 року. За участю ООН, України, Росії, Туреччини відбулося підписання двох документів - зі створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів ("Чорноморськ", "Одеса" і "Південний"), а також зі зняття бар'єрів на експорт російського продовольства і добрив. Дію ініціативи продовжували в листопаді 2022 року на 120 днів. Отже, її термін дії спливає 18 березня.

Теги: #рф #зерно #україна #мзс

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