США наполягають на дотриманні принципу територіальної цілісності під час реалізації мирного плану щодо України

У США не підтримують ідею досягнення миру в Україні, яка не передбачала б дотримання принципу територіальної цілісності, заявив у понеділок держсекретар Ентоні Блінкен.

"Основним елементом будь-якого плану зі встановлення справедливого і довгострокового миру має бути дотримання суверенітету й територіальної цілісності України. Будь-який план, на чолі якого не стоїть цей принцип... покликаний сприяти несправедливому результату", - заявив Блінкен у Держдепі.

"Заклик до припинення вогню, який не передбачає виведення російських сил... дасть змогу Росії зміцнити позиції в Україні", - сказав він.

Блінкен торкнувся теми врегулювання російсько-української війни під час презентації доповіді Держдепу про порушення прав людини у світі, в якій зібрано інформацію про майже 200 країн.

"Дані доповіді охоплюють 198 країн і територій та містять фактичну, об'єктивну інформацію, що ґрунтується на достовірних повідомленнях про події, які сталися протягом 2022 року", - ідеться в доповіді, розміщеній на сайті Держдепу.

До цієї доповіді занесено, серед іншого, Росію, Іран і Китай. Так, на думку Держдепу, агресія РФ проти України призвела до серйозних порушень прав людини. Іранська влада "жорстоко реагувала на мирні протести в країні, а в Китаї порушують права людини щодо уйгурів та інших нацменшин. Також у Вашингтоні наголосили на недотриманні прав людини в М'янмі, Південному Судані та Сирії.

Минулого тижня представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі висловив побоювання через те, що пропозиції Китаю щодо розв'язання конфлікту в Україні, на думку США, можуть бути вигідні тільки російській стороні. Він додав, що Вашингтон сподівається, що після візиту до Москви Сі Цзіньпін поговорить телефоном із президентом України Володимиром Зеленським.

Глава КНР у понеділок прибув до Москви, візит триватиме до 22 березня.

Раніше Китай представив свій план щодо українського врегулювання з дванадцяти пунктів. Глава МЗС КНР Цинь Ґан на пресконференції в межах сесії ВЗНП заявив, що врегулювання української кризи можливе тільки на основі мирних переговорів і врахування занепокоєнь усіх зацікавлених сторін.