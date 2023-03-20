Данілов: Медведчук - це вікова травма Путіна

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов назвав колишнього народного депутата України від партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука віковою травмою президента РФ Володимира Путіна.

"Це (Медведчук - ІФ-У) - вікова травма Путіна. Це абсолютно непідйомна історія. Його час минув 24 лютого. І все, що залишилося від "ОПЗЖ", - це вже неробоча конструкція", - заявив Данілов в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Говорячи про колишнього віцепрем'єр-міністра України часів президентства Віктора Януковича Сергія Арбузова, а також про главу адміністрації за часів Януковича Андрія Клюєва, Данілов зазначив: "Зіграна карта, на дошці не з'являться".