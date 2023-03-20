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12:40 20.03.2023

ВАКС задовольнив позов Мін'юсту про конфіскацію в Ротенбергів частки в ТРЦ Ocean Plaza

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ВАКС задовольнив позов Мін'юсту про конфіскацію в Ротенбергів частки в ТРЦ Ocean Plaza

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду в понеділок задовольнила позов Міністерства юстиції України проти російського олігарха Аркадія Ротенберга та його сина, а також двох інших громадян Росії щодо конфіскації їхніх українських активів, зокрема частки в ТРЦ Ocean Plaza.

"Рішенням суду стягнуто в дохід держави активи, щодо яких відповідачі здійснювали права, тотожні праву розпорядження ними", - повідомляє пресслужба ВАКС, посилаючись на пункт 1-1 частини першої статті 4 закону "Про санкції".

У суді уточнили, що йдеться про 100% ТОВ "Авангард-Віларті" (код ЄДРПОУ 33059433), власниками яких є "Оушен Плаза Проджект (Кіпр) ЛТД" (Ocean Plaza Project (Cyprus) Limited) та "Ітодер Інвестментс Лімітед" (Ethoder Investments Limited), а також 66,65% ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь" (ТРЦ Ocean Plaza), які належать "Авангард-Віларті".

"Апеляційна скарга може бути подана до Апеляційної палати ВАКС протягом п’яти днів із дня проголошення рішення", - підсумували в суді.

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пізніше уточнив, що рішення набуде чинності через десять днів, якщо сторона відповідача не захоче оскаржити його в апеляційному порядку. "Але шансів на успіх у них немає", - наголосив він.

Як повідомлялося, 3 березня Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позовну заяву про конфіскацію компаній, яким належать дві третіх ТРЦ Ocean Plaza (Київ), зокрема активів Ротенбергів.

Раніше в рамках кримінального провадження заарештовані корпоративні права товариств на понад 350 млн грн було передано в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

ТРЦ Ocean Plaza відкрито в Києві в грудні 2012 року на вул. Антоновича, 176. Його загальна площа становить 165 тис. кв. м. Інвестиції в ТРЦ становили приблизно $300 млн. Компанія UDP і ТОВ "К.А.Н. Девелопмент" виступили партнерами в розвитку проєкту.

ТРЦ було продано російській "ТПС-Нерухомість" Аркадія Ротенберга 2012 року. Пізніше, 2019 року бізнесмен Василь Хмельницький опосередковано через UPD Holdings Limited придбав 33,5% акцій ТРЦ Ocean Plaza. У 2021-му він продав свою частку підприємцю Андрію Іванову, однак операцію ще не завершено.

Теги: #ocean_plaza #ротенберг #вакс

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