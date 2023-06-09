Кабмін передав ФДМ російську частку в ТРЦ Ocean Plaza для подальшої приватизації

Кабінет Міністрів України призначив Фонд держмайна уповноваженим органом управління конфіскованими на користь держави активами російського олігарха Аркадія Роттенберга та його сина, серед яких 66,65% частка в ТРЦ Ocean Plaza.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Згідно з повідомленням, Фонду було передано 100% частку статутного капіталу ТОВ "Авангард-Віларта", власниками якого є "Оушен Плаза Проджект (Кіпр) ЛТД" (Ocean Plaza Project (Cyprus) Limited) і "Ітодер Інвестментс Лімітед" (Ethoder Investments Limited), а також належні "Авангард-Віларта" 66,65% ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь" (ТРЦ Ocean Plaza).

Зазначені активи були стягнуті на користь держави за рішенням Вищого антикорупційного суду (ВАКС) від 20 березня 2023 року.

Кабмін також доручив Фонду держмайна вжити заходів для приватизації активів.

"Стягнуті російські активи мають стати джерелом для відновлення економіки та розвитку інфраструктури України", - наводить слова глави ФДМ Рустема Умєрова пресслужба відомства.

Згідно з пресрелізом, ФДМ оперативно здійснить аудит та інвентаризацію майна ТРЦ Ocean Plaza.

Як повідомлялося, 3 березня Мін'юст України подав до ВАКС позовну заяву про конфіскацію компаній, яким належить дві третини ТРЦ Ocean Plaza (Київ), зокрема активів Ротенбергів. Раніше в рамках кримінального провадження заарештовані корпоративні права товариств на понад 350 млн грн було передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

ТРЦ Ocean Plaza було відкрито в Києві в грудні 2012 року на вул. Антоновича, 176. Його загальна площа становить 165 тис. кв. м. Інвестиції в ТРЦ становили приблизно $300 млн. Компанія UDP і ТОВ "К.А.Н. Девелопмент" виступили партнерами в розвитку проєкту.

ТРЦ було продано російській "ТПС-Недвижимость" Аркадія Ротенберга 2012 року. Пізніше, 2019 року бізнесмен Василь Хмельницький опосередковано через UPD Holdings Limited придбав 33,5% акцій ТРЦ Ocean Plaza. У 2021 році він продав свою частку підприємцю Андрію Іванову, проте угоду ще не завершено.