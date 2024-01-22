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12:41 22.01.2024

Російські олігархи Ротенберги не сплатили понад 500 млн грн податків у 2016-2021 рр.

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Російські олігархи Ротенберги не сплатили понад 500 млн грн податків у 2016-2021 рр.

Російські олігархи Ротенберги, які володіли торговельно-розважальним центром Оcean Рlaza в Києві, не сплатили до держбюджету України податків на суму понад 500 млн грн у 2016-2021 роках, повідомив голова Національної поліції Іван Виговський.

"Маємо низку кримінальних проваджень, які ми супроводжуємо, є резонансні кримінальні провадження - це всім відоме ТОВ "Либідь" (ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь" - ІФ-У), це олігархи російські - Ігор та Аркадій Ротенберги, яким належить "Океан Плаза". І було встановлено, що протягом 2016-2021 років зазначене підприємство ухилилося від оподаткування, не виплачено 546 млн грн", - сказав Виговський на пресконференції в понеділок.

За словами Виговського, Національна поліція України від початку війни поставила на фінансовий контроль операції 7 тис. резидентів, які мали "господарські відносини з Російською Федерацією і Республікою Білорусь, і в такий спосіб запобігла виведенню коштів на загальну суму більш як 200 млрд грн до країн-агресорів".

Теги: #неуплата #податки #ротенберг

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