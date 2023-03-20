Жодних переговорів із нинішньою російською елітою після рішення МКС бути не може - Подоляк

Рішення Міжнародного кримінального суду щодо ордера на арешт Володимира Путіна означає, що жодних переговорів із російською елітою бути не може, вважає радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Юридична фіксація "чинного президента Росії" як безумовного міжнародного злочинця прямо означає: 1. Жодних переговорів із нинішньою російською елітою. 2. Ніякого повернення РФ у світову політику в довоєнному статусі. 3. Ніякого скасування санкцій, поки "обличчя Путіна" представляє Росію", - написав він у твіттері в понеділок.