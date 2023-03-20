Події

10:17 20.03.2023

Четверо військовослужбовців загинули під час стрільб у в/ч в Чернігівській області, відкрито справу - ДБР

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Четверо військовослужбовців загинули під час стрільб у в/ч в Чернігівській області, відкрито справу - ДБР

У військовій частині на Чернігівщині під час штатних стрільб унаслідок вибуху снаряда загинуло четверо військовослужбовців, розслідують кримінальне провадження щодо порушення правил поводження зі зброєю, повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР).

"ДБР попередньо встановило, що 18 березня під час штатних стрільб у військовій частині в Чернігівській області здетонував снаряд. Унаслідок вибуху загинуло четверо військовослужбовців", - йдеться в повідомленні Бюро в понеділок.

Як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі ДБР, загинули два солдати і два офіцери.

Згідно з повідомленням, співробітники ДБР виїжджали на місце події, проведено огляд, вилучено речові докази.

"Тіла чотирьох військовослужбовців направлено до Чернігівського обласного бюро судово-медичної експертизи для проведення відповідних досліджень. Зареєстровано кримінальне провадження за фактом порушення правил поводження зі зброєю (ст. 414 КК України)", - зазначається в повідомленні.

Процесуальне керівництво здійснює Деснянська спеціалізована прокуратура у сфері оборони.

Теги: #жертви #дбр #стрільби #чернігівська_область

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