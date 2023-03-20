Події

08:30 20.03.2023

Окупанти за добу 25 разів обстріляли Херсонську громаду

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Окупанти за добу 25 разів обстріляли Херсонську громаду

Російські окупанти за минулу добу неділі, 19 березня, 25 разів обстріляли територію Херсонської міської громади, без жертв, повідомили в МВА.

"Минулої доби росіяни обстріляли Херсонську міську територіальну громаду 8 разів. Було зафіксовано влучання в Херсоні (мкрн Острів), Антонівці, Зеленівці, Садовому, Зимівнику", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, ворог 17 разів обстріляв острівну та берегову частину Херсонської міської тергромади (дачні ділянки).

"На щастя, постраждалих немає", - наголосили в МВА.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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