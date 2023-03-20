Нардеп Бардіна про реєстроване партнерство: Це правовий механізм взаємовідносин

Інститут реєстрованого партнерства дасть змогу всім парам без винятку вибудовувати свої стосунки в юридичній площині, це насамперед правовий механізм взаємовідносин, роз'яснила народна депутатка, голова підкомітету з питань дотримання Україною міжнародних зобов'язань у сфері захисту прав людини та гендерної політики комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та парламентського співробітництва Марина Бардіна.

Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 9103 про реєстроване партнерство для одностатевих і різностатевих пар.

Як зазначається в повідомленні на сайті Верховної Ради в неділю, цивільне партнерство не можна називати шлюбом або сім'єю. "У нашому Сімейному кодексі вичерпно прописано, що таке сім'я і ким вона створюється. Реєстроване партнерство - це дещо інший аспект. Це правовий механізм взаємовідносин", - сказала Бардіна.

"Сьогодні в Україні багато пар чоловік-жінка проживають разом, не реєструючи шлюб. Відповідно, вони не мають тих чи інших прав стосовно один до одного, щодо спільного побуту тощо. Водночас реєстроване партнерство дає всім парам без винятку в певній юридичній площині вибудовувати свої стосунки", - зауважила парламентарій.

За її словами, у Франції інститут цивільного партнерства було запроваджено ще в 1999 році. "Показово, що у французів користувалися угодами про цивільне партнерство саме різностатеві пари, тобто ті, хто офіційно не реєстрував шлюб, але в юридичній площині хотів мати права щодо один до одного. Таким чином величезний відсоток партнерств був зареєстрований саме між чоловіком і жінкою. Це яскравий приклад, як це працює за кордоном", - сказала політик.

Вона зазначила, що українці більшою мірою визнають рівність прав усіх і з прихильністю ставляться до ідеї визнання цивільного партнерства.

У рамках цивільного партнерства пропонується надання насамперед медичних прав. Якщо з одним партнером щось трапиться, і він перебуває не при свідомості, то інший зможе ухвалювати потрібні медичні рішення.