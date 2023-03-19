Український Bayraktar TB-2 витримав атаку російського винищувача, повідомляє проєкт Ukraine Weapons Tracker.

"Усі чули про нещодавній інцидент з MQ-9, але нещодавно ми отримали відео, на якому видно, як російський винищувач безуспішно намагається збити набагато легший Bayraktar TB-2 над Чорним морем поблизу узбережжя Криму, використовуючи реактивний змив у такий самий спосіб", - повідомляють у мікроблозі Ukraine Weapons Tracker у твіттері у неділю.

Мікроблог проілюстрований відео з бортової камери дрона Bayraktar TB-2, на якому зафіксовано невдалу спробу атаки з боку російського винищувача.

"Байрактар ТВ2" - ударний оперативно-тактичний безпілотний літальний апарат турецького виробництва. Має велику тривалість польоту, здатний виконувати дистанційно керовані або автономні польоти. Літаки та їхнє озброєння контролюються екіпажем на наземній станції управління.