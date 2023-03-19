Троє загинули, двоє поранені в результаті обстрілу з "Градів" житлового будинку в Кам'янському Запорізької області

Унаслідок ворожого обстрілу із РСЗВ "Град" у селі Кам'янське Василівського району загинули 3 особи, двох поранено, повідомляє Запорізька ОВА.

"Сьогодні ворог здійснив цинічний удар по житловому будинку у Василівському районі. Російський "Град" забрав життя трьох людей у Кам'янському. Ще двоє отримали поранення. Їм надається допомога", - йдеться в повідомленні Запорізької ОВА в неділю.

Як зазначають в ОВА, небезпека для мирних жителів на лінії вогню не зникає. "Ворог не має успіху на полі бою зі Збройними силами України, тому цілеспрямовано вбиває цивільних українців", - ідеться в повідомленні.