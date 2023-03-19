Події

18:52 19.03.2023

Троє загинули, двоє поранені в результаті обстрілу з "Градів" житлового будинку в Кам'янському Запорізької області

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Унаслідок ворожого обстрілу із РСЗВ "Град" у селі Кам'янське Василівського району загинули 3 особи, двох поранено, повідомляє Запорізька ОВА.

"Сьогодні ворог здійснив цинічний удар по житловому будинку у Василівському районі. Російський "Град" забрав життя трьох людей у Кам'янському. Ще двоє отримали поранення. Їм надається допомога", - йдеться в повідомленні Запорізької ОВА в неділю.

Як зазначають в ОВА, небезпека для мирних жителів на лінії вогню не зникає. "Ворог не має успіху на полі бою зі Збройними силами України, тому цілеспрямовано вбиває цивільних українців", - ідеться в повідомленні.

Теги: #обстріл #запорізька

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