Над відновленням електропостачання в Херсонській області протягом минулої доби працювали 138 робітників та 62 одиниці техніки

У Херсонській області над відновленням електропостачання впродовж минулої доби працювало 138 робітників і 62 одиниці техніки у складі 28 бригад, повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

"Для відновлення світла на Херсонщині працювали 28 бригад – це 138 робітників та 62 одиниці техніки. Минулої доби енергетики виконували аварійно-відновлювальні роботи на лініях, що живлять Токареве, Зарічне, Борозенське, Новопетрівку, Нову Кубань, Херсон, Правдине, Комишани, Кірове, Солдатське, Посад–Покровське та Велетенське", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що в суботу енергетики відновили електропостачання у двох населених пунктах області - у Трудолюбівці підключили 17 абонентів, у Борозинському - 589.

"Над відновленням будівель, що пошкоджені через російські удари, у Херсоні працювали 4 робітники Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби. Першочергові ремонтні роботи проведено в 1 житловому будинку, де закрито OSB-листами 2 вікна", - зазначили в ОВА.

Там додали, що вибухотехніки Нацполіції обстежили 2,5 гектара території області, вилучили 4 вибухонебезпечні предмети, знищили - 47.

"Піротехніки ДСНС обстежили 7,5 гектара територій, вилучили та знешкодили 150 вибухонебезпечних предметів. Підрозділи ЗСУ, ТРО та ДССТ обстежили 7,8 кілометра доріг, 4,8 кілометра ліній електропередач, 404,2 гектара територій, на яких виявили та знищили 274 вибухонебезпечних предметів", - зазначають в адміністрації.

"З деокупованих територій Херсонщини автотранспортом евакуювали 62 особи, з них 4 - це діти та 1 маломобільна людина", - підсумували в ОДА.