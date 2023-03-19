Російські війська обстріляли вранці в неділю дві громади Сумської області, є пошкодження

Російські війська обстріляли вранці в неділю дві громади Сумської області, є пошкодження, повідомила пресслужба обласної військової адміністрації.

Зокрема, у Середино-Будській громаді вранці був мінометний обстріл - 10 прильотів по місту Середина-Буда. Унаслідок обстрілу пошкоджено 1 приватний будинок.

Також росіяни обстріляли Новослобідську громаду. Зафіксовано 7 прильотів із мінометів і 41 приліт зі ствольної артилерії.