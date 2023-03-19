На Луганщині ще п'ятьом колаборантам оголосили про підозру за організацію псевдореферендуму

На Луганщині правоохоронці оголосили про підозру ще п'ятьом колаборантам, які брали участь в організації псевдореферендуму, повідомила прес-служба обласної прокуратури.

"За даними слідства, у вересні 2022 року п'ять мешканок Луганської області брали участь в організації та проведенні псевдореферендуму на окупованій території регіону", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, троє з них - мешканки міста Лисичанськ. Вони були так званими членами дільничних виборчих комісій у місті, а одна очолила таку комісію та залучала до протиправної діяльності інших осіб.

"Ще двоє підозрюваних - мешканки смт Станиця Луганська, були так званими "членами територіальних виборчих комісій". Фігурантки особисто складали списки виборців, видавали так звані "бюлетені" для "голосування", вели їх підрахунок та складали "протоколи" голосування", - додали у прокуратурі.

Правоохоронці оголосили їм про підозри за статтями Кримінального кодексу України, зокрема, зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України та колабораційну діяльність.