Зеленський взяв участь у розширеному оборонному форматі між Україною та США

Президент України Володимир Зеленський узяв участь у розмові між Україною та США в розширеному оборонному форматі.

"З боку України були міністр оборони, Главком, командувачі оперативних напрямків - це генерали Сирський і Тарнавський, командувач Повітряних сил, керівник Офісу. Я приєднався до цієї розмови", - сказав він у відеозверненні в суботу.

За його словами, "наша мета очевидна - це посилення наших воїнів, нові рішення для того, щоб Україна була здатна проводити активні дії та захищатися від російського терору, відновлювати реальну безпеку".