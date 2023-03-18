Події

21:33 18.03.2023

Зеленський взяв участь у розширеному оборонному форматі між Україною та США

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Зеленський взяв участь у розширеному оборонному форматі між Україною та США

Президент України Володимир Зеленський узяв участь у розмові між Україною та США в розширеному оборонному форматі.

"З боку України були міністр оборони, Главком, командувачі оперативних напрямків - це генерали Сирський і Тарнавський, командувач Повітряних сил, керівник Офісу. Я приєднався до цієї розмови", - сказав він у відеозверненні в суботу.

За його словами, "наша мета очевидна - це посилення наших воїнів, нові рішення для того, щоб Україна була здатна проводити активні дії та захищатися від російського терору, відновлювати реальну безпеку".

 

 

Теги: #сша #оборона #зеленський

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