Події

20:09 18.03.2023

У Новомосковську Дніпропетровської області триває ліквідація наслідків атаки "шахедами"

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У Новомосковську Дніпропетровської області триває ліквідація наслідків атаки "шахедами"

У Новомосковську Дніпропетровської області триває ліквідація наслідків атаки "шахедами" напередодні в ніч на суботу, загалом ситуація спокійна, повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

"У Новомосковську тривають роботи з ліквідації наслідків вчорашньої атаки дронами. Відповідні служби працюють, усе під контролем", - написав він у телеграм-каналі.

За словами очільника облради, увечері суботи спостерігається спокійна ситуація в усіх районах області. Протягом дня обстрілів територій громад не зафіксовано.

Як повідомлялося, у ніч на суботу було влучення в об'єкт критичної інфраструктури в результаті атаки дронами в Новомосковську.

 

 

 

Теги: #обстріл #наслідки #новомосковськ

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