У Новомосковську Дніпропетровської області триває ліквідація наслідків атаки "шахедами" напередодні в ніч на суботу, загалом ситуація спокійна, повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

"У Новомосковську тривають роботи з ліквідації наслідків вчорашньої атаки дронами. Відповідні служби працюють, усе під контролем", - написав він у телеграм-каналі.

За словами очільника облради, увечері суботи спостерігається спокійна ситуація в усіх районах області. Протягом дня обстрілів територій громад не зафіксовано.

Як повідомлялося, у ніч на суботу було влучення в об'єкт критичної інфраструктури в результаті атаки дронами в Новомосковську.