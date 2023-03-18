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19:05 18.03.2023

Верещук звернулася до російських омбудсменів із вимогою надати списки українських сиріт, депортованих до РФ

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Верещук звернулася до російських омбудсменів із вимогою надати списки українських сиріт, депортованих до РФ

Віцепрем'єр-міністерка України Ірина Верещук оприлюднила звернення до російської уповноваженої з прав людини Тетяни Москалькової та російського уповноваженого з прав дітей Марії Львової-Бєлової, у якому попросила надати списки українських сиріт, які перебувають на окупованих територіях і депортовані до РФ.

"Пропоную невідкладно передати українській стороні списки всіх дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які: 1) на 24.02.2022 були громадянами України, до 18 років включно, 2) наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях України, 3) були вивезені з тимчасово окупованих територій України на російську територію. Списки пропоную надіслати на електронну адресу: info@minre.gov.ua", - написала Верещук у фейсбуці.

Звернення оприлюднено російською мовою.

 

Теги: #діти #росія #депортація

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