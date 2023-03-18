Окупанти обстріляли два прикордонні села в Сумській і Чернігівській областях - ОК "Північ"

Російські окупанти обстріляли в суботу з артилерії та мінометів райони сіл Олександрівка Новгород-Сіверського району Чернігівської області та Старикове Шосткинського району Сумської області, повідомляють на сторінці Оперативного командування "Північ" у Facebook.

"Повідомили про 13 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії з 09:30 до 10:30 в районі н.п. Олександрівка (Чернігівська обл)... Ще 7 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, зафіксовано з 11:50 до 12:10 в районі н.п. Старікове (Сумська обл). Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться в повідомленні.

Олександрівка розташована приблизно за 7 км від кордону РФ, Старикове - менше ніж за кілометр.