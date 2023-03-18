Події

13:45 18.03.2023

В Україні найближчими днями без опадів, лише на сході країни місцями невеликий дощ

1 хв читати
В Україні найближчими днями без опадів, лише на сході країни місцями невеликий дощ

У неділю, 19 березня, в Україні без опадів, лише на сході країни місцями невеликий дощ (вночі з мокрим снігом).

У західній частині вночі та вранці туман.

Вітер північно-східний, у західних і північних областях південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у Сумській та Чернігівській областях до 6° морозу, на півдні країни 3-7° тепла; вдень 6-11° тепла, на заході країни до 15°; на високогір'ї Карпат уночі 2-8° морозу, вдень 1-6° тепла.

У Києві в неділю без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 8-10° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 19 березня найвища температура вдень була 20,2 у 1990 р., найнижча вночі -16,4 у 1928 р.

У понеділок, 20 березня, в Україні без опадів, лише у східній частині невеликий дощ.

У західних, північних і центральних областях уночі та вранці місцями туман.

Температура вночі від 3° до 2° морозу, на півдні та сході 1-6° тепла; вдень 8-13°, на півдні країни та Прикарпатті до 16°.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Києві в понеділок без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 10-12° тепла.

Теги: #погода

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:04 17.03.2023
Прогноз погоди на вихідні 18–19 березня: з кожним днем ставатиме тепліше

Прогноз погоди на вихідні 18–19 березня: з кожним днем ставатиме тепліше

12:38 16.03.2023
У найближчі дві доби в Україні очікується переважно плюсова температура, місцями невеликі дощі

У найближчі дві доби в Україні очікується переважно плюсова температура, місцями невеликі дощі

12:28 13.03.2023
В Україні очікується помірно прохолодна вітряна погода

В Україні очікується помірно прохолодна вітряна погода

12:42 11.03.2023
Найближчі дні будуть відносно теплими і майже без опадів, дощ і мокрий сніг пройдуть у ніч на неділю

Найближчі дні будуть відносно теплими і майже без опадів, дощ і мокрий сніг пройдуть у ніч на неділю

10:11 10.03.2023
Прогноз погоди на вихідні 11–12 березня: перепади температури та опади в більшості регіонів

Прогноз погоди на вихідні 11–12 березня: перепади температури та опади в більшості регіонів

13:09 09.03.2023
В Україні очікується помірно прохолодна погода, місцями дощ і мокрий сніг

В Україні очікується помірно прохолодна погода, місцями дощ і мокрий сніг

12:42 08.03.2023
В Україні в найближчі два дні встановиться дощова тепла погода

В Україні в найближчі два дні встановиться дощова тепла погода

13:02 06.03.2023
Найближчими днями в Україні пройде невеликий мокрий сніг і дощ, у середу місцями сильний вітер

Найближчими днями в Україні пройде невеликий мокрий сніг і дощ, у середу місцями сильний вітер

07:43 05.03.2023
У неділю в Києві очікуються сильні пориви вітру

У неділю в Києві очікуються сильні пориви вітру

13:51 04.03.2023
Найближчими днями в Україні місцями пройде невеликий сніг, денна температура залишиться вищою за 0°

Найближчими днями в Україні місцями пройде невеликий сніг, денна температура залишиться вищою за 0°

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський увів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти 300 фізичних і 141 юридичної особи, у списку - громадянин Сирії Башар Хафез аль-Асад

Про закриття монастиря в Лаврі не йдеться, а богослужбовою мовою буде давня слов'янська та українська - митрополит Епіфаній

Зеленський, Залужний і Єрмак обговорили із Салліваном, Остіном і Міллі потреби України в озброєнні та боєприпасах

Окупанти 50 разів обстрілювали Херсонську область за добу, у т.ч. 3 рази облцентр, дві людини поранені

Сотні призовників у РФ вирушили на війну в Україні через плутанину або примус - британська розвідка

ОСТАННЄ

В Івано-Франківському районі зіткнулися два автобуси, загинула пасажирка, 24 людини госпіталізовано

У Новомосковську локалізовано пожежу, що почалася після удару дрона окупантів - мер

На Харківщині 2 людини підірвалися під час спроби самостійно розібрати вибухонебезпечний предмет, їх госпіталізували - голова ОВА

Зеленський увів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти 300 фізичних і 141 юридичної особи, у списку - громадянин Сирії Башар Хафез аль-Асад

Чистий приплив населення в Україну цього тижня знизився до 4 тис. осіб.

Про закриття монастиря в Лаврі не йдеться, а богослужбовою мовою буде давня слов'янська та українська - митрополит Епіфаній

У Чорному морі 3 російські носії "Калібрів" - ВМС ЗСУ

Зеленський, Залужний і Єрмак обговорили із Салліваном, Остіном і Міллі потреби України в озброєнні та боєприпасах

Окупанти 50 разів обстрілювали Херсонську область за добу, у т.ч. 3 рази облцентр, дві людини поранені

Сі Цзіньпін зустрінеться з Путіним для обговорення обходу санкцій - ISW

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА