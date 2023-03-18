В Україні найближчими днями без опадів, лише на сході країни місцями невеликий дощ

У неділю, 19 березня, в Україні без опадів, лише на сході країни місцями невеликий дощ (вночі з мокрим снігом).

У західній частині вночі та вранці туман.

Вітер північно-східний, у західних і північних областях південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у Сумській та Чернігівській областях до 6° морозу, на півдні країни 3-7° тепла; вдень 6-11° тепла, на заході країни до 15°; на високогір'ї Карпат уночі 2-8° морозу, вдень 1-6° тепла.

У Києві в неділю без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 8-10° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 19 березня найвища температура вдень була 20,2 у 1990 р., найнижча вночі -16,4 у 1928 р.

У понеділок, 20 березня, в Україні без опадів, лише у східній частині невеликий дощ.

У західних, північних і центральних областях уночі та вранці місцями туман.

Температура вночі від 3° до 2° морозу, на півдні та сході 1-6° тепла; вдень 8-13°, на півдні країни та Прикарпатті до 16°.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Києві в понеділок без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 10-12° тепла.